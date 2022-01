Kohtunik kaotas Aafrika karikal ajataju, mäng lõppes kaosega

Kohe teise poolaja alguses realiseeris Ibrahima Kone Mali kasuks määratud penalti, aga Wahbi Khazri 11 meetri karistuslöögi tõrjus Ibrahima Mounkoro.

Kuigi mõlema penalti määramine tekitas väljakul vastuolusid, kahvatus see mängu lõpus aset leidnu kõrval: nimelt vilistas 2018. aasta MM-finaalturniirilgi õigust mõistnud peakohtunik Janny Sikazwe matši juba 85. minutil lõppenuks.

Pärast vea mõistmist lubas Sikazwe mängul jätkuda, kuid andis siis veel ühe enneaegse lõppvile, mille järel pidid korrapidajad kohtunikebrigaadi marus Tuneesia võistkonna eest väljakult ära eskortima.

The referee has blown the whistle after 89 minutes in Tunisia vs Mali #AFCON



Tunisian coach Mondher Kebaier is furious with the decision to finish the game with no additional time pic.twitter.com/RISJCnclAK