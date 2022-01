Hernits pingelisest ettevalmistusest: kui hakkab pihta, läheb lihtsamaks

Esmaspäeva hommikul 6.30 peata sportlastele areeni tipp-topp ette andma. Kas kõik on valmis või käib öösel veel palju tööd?

Varusime natuke aega, et keegi ei peaks ööseks jääma tööle. Lund tuli juurde ja selliseid ootamatusi natuke veel, aga üldiselt on areen valmis. Võtsime ettevalmistusel paar päeva juurde ka, et ei peaks väga pikki päevi tegema. Ettevalmistus on korraldaja jaoks päris pingeline. Kui pihta hakkab, siis läheb juba lihtsamaks.

Viimati korraldas Eesti Euroopa meistrivõistlused 12 aastat tagasi. See oli esimene suur maius. Mis on 12 aastaga Eestis ja ka maailmas iluuisutamises muutunud?

Tase on tõusnud, aga üldiselt on kontrasti raske välja tuua. Üks minu töö on ka see, et ma töötan tihtipeale nendel tiitlivõistlustel. Näha neid aastast-aastasse - pigem jäävad meelde mõned head ja mõned halvad. Kui väga kõrvutada, siis kõige suurem erinevus on loomulikult COVID. See trügib igalt poolt sisse ja sellega tuleb igal sammul arvestada. Aga iga järgmine korraldaja tahab midagi paremini teha ja siis võetakse midagi üle. Eks ta arenev protsess on. Aga nagu eelmine kord ka - enne olümpiamänge. Kõrgendatud meediahuvi ja nii edasi.

Mida EM 2010 Eestile andis ja mida peaks andma seekordne EM alale või Eesti spordile tervikuna?

Eks ta võistluse mõttes on rohkem fookuses. Meil on tegelikult ka väga head sportlased väga heal tasemel. Kui oleks pidanud tegema seda kuus-seitse aastat tagasi, siis ei oleks võib-olla nii hea ajastus olnud. Aga praegu on naiste üksiksõidus kaks kohta - meil on, kellele kaasa elada, mitte et tullakse lihtsalt vaatama, kuidas meie omad osalevad. Meil tegelikult pretendeeritakse päris kõrgetele kohtadele.

Mida üks suurvõistlus võib anda, seda analüüsisid päris kõvasti 2010. aasta EM-i ajal. Tegid sellest lausa ülikoolitöö.

Uurisin sotsiaalset kulu ja tulu, mida see võistlus tähendab. Mitte ainult majandusanalüüsi. On palju asju, millega ei arvestata, mida see riigile annab. Meediakuvandit oli raske välja tuua. Aga üks asi - sportlaste auhinnaraha maksud jäävad Eestisse.

Mida erilist võib publik oodata? Kõik teavad, et vene naiste supertrio tuleb siia ja hakkab loodetavasti ka neljakordseid hüppeid pakkuma.

Kindlasti nad neid pakuvad. Naiste üksiksõidu esimesed kolm võivad olla ka olümpiamängude esimesed kolm. See loob selle, et naiste üksiksõidul on kõrgendatud tähelepanu. Aga on ka teistel aladel neid, kes olümpiapoodiumile pressivad. Võib-olla meeste üksiksõit on Euroopas praegu kahjuks kõige nõrgem, aga eks siis nädal hiljem tulevad jaapanlased peale [Nelja kontinendi meistrivõistlustel - ERR].