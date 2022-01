Eesti meister Petrõkina valmistub suurvõistluste debüüdiks

Kolmapäeval Tallinnas algavatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on suure tähelepanu all naiste üksiksõit. Kui favoriit Venemaa saab jääle saata kolm naist, siis Eesti kuulub nende seitsme riigi hulka, kellel stardivad kaks naisüksiksõitjat.

Kui Eva-Lotta Kiibuse jaoks on need neljanda täiskasvanute tiitlivõistlused, siis tema ees Eesti meistriks tulnud Niina Petrõkina teeb just kodujääl naiste konkurentsis suurvõistluste debüüdi.

Jooksval hooajal on Petrõkina viinud oma rahvusvaheliste võistluste kahe kava rekordi 188 punkti peale. Tema treener Svetlana Varnaskaja tulemust ennustada ei soovi vaid loodab, et Niina teeb EM-l kaks puhtast ja pingevaba kava.

"Eesmärk on meil kogu aeg puhas sõit. Ma arvan, et siis kui ta teeb oma kavad ära nii nagu ta oskab,siis juba kohtunikud panevad ja hindavad meid hästi. Me ei mõtle, mis summa peab olem. Lihtsalt tahaks, et ta näitaks ennast täiega," ütles Petrõkina treener Svetlana Varnavskaja.

Kodune tiitlivõistlus paneb sportlastele tavapärasest suurema pinge peale ja seetõttu on vahetus ettevalmistuses pearõhk just emotsioonide kontrollimisel. 17-aastasele Petrõkinale meeldivad eelkõige hüpped, kuid ta on kõvasti vaeva näinud ka esituse lihvimisega ja seetõttu ühte teisele ei eelista.

"Kõik koos, et ilma uisuoskuseta ei tule hüpped välja,ilma hoota ei saa hüppeid hüpata. Ma arvan, et hüpped rohkem meeldivad muidugi, aga esitus meeldib ka," rääkis Petrõkina

Petrõkina on kõik 12 aastat treeninud vaid ühe juhendaja - Svetlana Varnavskaja käe all.

"Kui sa algajatega hakkad trenni tegema, siis ei mõtle, et kuhu ta jõuab? Kui juba iga aasta treenid neid, siis võibolla tulebki selline tulemus," lisas Varnavskaja

Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused toimuvad 12.-16. jaanuarini Tondiraba jäähallis. Võistluste otsepilti on võimalik jälgida ETV2 ja ETV+ vahendusel.