Lehis: barjääre on väga palju olnud, aga kahjuks ilu ilma valuta ei tule

Missugused emotsioonid ja tunded sind valdavad, kui rahvas, spordiajakirjanikud ja spordiorganistatsioonid sind on parimaks valinud?

"Ma arvan, et mu tunded olid väga hästi näha selle kõne ajal. Tunded said võitu ja pisarad tulid välja. See on väga emotsionaalne ja nii hea tunne, kui see, mis sa teed läheb inimestele korda. See on tõesti väga südantliigutav ja veelkord aitäh kõigile," ütles Lehis.

Kas sa ise jälgisid ka edetabeleid, kes keda võib edestada ja milline Anett Kontaveidi või Epp Mäe tulemus tuleb?

"Ma vaatasin võib-olla rohkem isegi teisi arvestusi, kui naiste arvestust. Ikka on põnev vaadata, aga näpuga järge kindlasti ei ajanud. Eesti naiste sport oli nii kõrgel tasemel sellel aastal ja mul on nii suur au selliste inimeste kõrval see auhind saada," rääkis Lehis.

Olümpiamedalid on selle aasta kõige tõsisem saavutus. Kui sa aga vaatad sellele kuldsele Kristjanile otsa siis, mis on need märksõnad, millised barjäärid sa oma karjääris oled ületanud, et nii kõrgele tõusta?

"Neid barjääre on olnud väga palju. On olnud väga kirjuid aastaid, mõõne ja ilusaid tõuse. Aga see käib kõik spordi juurde ja kahjuks ilu ilma valuta ei tule. Töötame edasi," sõnas Lehis.

Mis on sinu jaoks kõige tähtsam faktor, mis on sind sellisesse tippu aidanud ja näljasena hoidnud, et võidelda kõige kõrgemate auhindade eest?

"Ma arvan, et mis hoiab ühte sportlast näljasena ongi see tahe ja armastus spordiala vastu, ilma selleta ei saa. Ma arvan, et see ongi kõige tähtsam ja põhilisem, kui sa tunned seda tahtmist ja kirge sinna trenni minna. See ongi see edu võti," lausus Lehis.

Sa oled naissportlane, kes on ka lapse ema. On sul sõnum noortele, kes pürgivad tippspordi poole ja ka nendele, kes laste kõrvalt tahavad veel tippu jõuda?

"Noortele soovitaks kindlasti sihikindlust ja töökust. Noores eas on kindlasti väga oluline teha palju trenni. Kõigile, kes soovivad laste kõrvalt tagasi tulla, siis igal juhul on see võimalik. Mõnikord tundub, et kõik käib üle pea ja enam ei jaksa, aga kui on vähegi toetavad inimesed kõrval, siis on kõik võimalik," tõdes Lehis.

See on sinu esimene Kristjan naissportlasena. Kui palju võiks veel tulla? "Eks me näeme, ma annan ikkagi igal võistlusel endast parima ja kui tuleb veel mõni Kristjan, siis see on mulle väga suureks auks," ütles Lehis.