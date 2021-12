Seim: loodan, et uus tõsteliidu juhatus teeb konkurentide elu raskemaks

Mart Seim sai reedel kirja täpselt sama tulemuse, mis eelmisel võistlusel Tartus. Rebimise algraskus 175 ja tõukamise 225 andsid kogusummaks 400 kilogrammi. Eesmärgist jõuda MM-võistlustel kaheksa parema hulka jäi lahutama kümme kilo.

"See, et kuskil kuu aega tagasi sai kerge ületreening tehtud, andis ilmselgelt tunda," rääkis Seim ERR-ile. "Nädal aega tagasi olid veel küsimärgi all need algraskusedki, aga need sai kohe esimese katsega tehtud, seegi hea. 400: ega sellega ei saa ju väga rahul olla, aga sain jälle tiitlivõistlustel tulemuse kirja. Aasta pärast kindlasti on parem seis."

Viiendat korda maailmameistriks tulnud grusiin Lasha Talahadze parandas maailmarekordit kahe tõste summas nelja kiloga. Uus rekord rebimises on 225 ja tõukamises 267 kilogrammi. Hõbeda ja pronksi võitsid Armeenia tõstjad.

"Seda oli treeningsaalis näha juba, et poisid on saanud päris murevabalt treenida. Loodan, et see uus tõsteliidu juhatus midagi muudab ja teeb natukene elu keerulisemaks konkurentidel," tõdes Seim.