Pettunud Ilves: ma ei ole praegu heas hüppevormis

Olukord, kus murdmaasõit läbitakse ühisstardist ning hüpped toimuvad hiljem, on kahevõistluses kõike muud kui tavaline. Tehvandi pigem lihtsal suusaringil paremad murdmaamehed vahet sisse sõita ei suutnud. Suur grupp püsis sisuliselt kogu distantsi vältel koos, kusjuures heal positsioonil püsis ka Kristjan Ilves.

Finišispurdis näitas parimat minekut MK-sarja üldliider, norralane Jarl Magnus Riiber. Ilves tuli finišisse 16., kuid olulisem oli, et liidrist jäi ta maha vaid üheksa sekundiga. Hüppemäe mõistes võis vahe teisaldada paariks meetriks. Andreas Ilves jäi Riiberile suusarajal alla ühe minuti ja 38 sekundiga.

"Loomulikult seda mäsu oli seal kogu aeg. Esimesed kaks ringi sa ei sõitnud, vaid lihtsalt piltlikult öeldes kaklesid teistega raja peal, et koht leida. Aga kolmandast ringist sai normaalselt sõitma hakata ja tegelikult lõpuni oli päris okei," rääkis Ilves võistluse järel ERR-ile.

Õhtule lükkunud suusahüppevõistluses oli murdmaasõidu järel võimalusi paljudel. Tuul siiski keerutas ning paratamatult ei saanud kõik võrdseid tingimusi.

Kristjan Ilves pidi hüppama ebasoodsa taganttuulega. Nii eelvõistlusel kui võistlusvoorus vajalikku lennukust polnud, kirja läks lõpuks 80 ja pool meetrit. Võistluse kokkuvõttes sai ta 17. koha. Andreas Ilvesel jäi võistlushüpe tegemata, kuna tema kombinesoon ei vastanud reeglitele.

"Ma ei jäänud tänaste hüpetega üldse rahule. Kui aus olla, siis hüppemäel [pärast seda] mis juhtus Lillehammeris, see klambriprobleem ja ka treeningutel, oli mul natukene ebakindlus sees pärst äratõuget. Ma saan öelda, et ma ei ole praegu väga heas hüppevormis. Mul on õnnestunud trennides väga häid üksikuid hüppeid teha, aga sellist head, stabiilset hüpet ei ole," tunnistas Ilves.

Olgu olud ja formaat, milline tahes, kahevõistlust valitseb ikka Riiber. Viimasena hüpates lendas ta 96 meetri kaugusele. Suurepärase hüppega 15. kohalt teiseks tõusnud koondisekaaslase Espen Björnstadi ees oli edu 13,5 punkti. Kolmanda koha sai sakslane Manuel Faisst. Siiski tähendas ebatavaline formaat väljakutset ka võitja jaoks.

"Oled tavalisest veidi rohkem närvis," tõdes Riiber. "Täna tuli teha parim hüpe, et võistlus võita ja see on vaimselt väga keeruline, aga ma kasutasin selle positiivselt ära. Püüan alati keskenduda tehnikale ja täna sealt ka hea sooritus tuli."

Naiskahevõistlejatest oli laupäeval Otepääl parim norralanna Gyda Westvold Hansen. Nii naistele kui meestele on Otepääl ka pühapäeval kavas individuaalvõistlus.