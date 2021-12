Verstappen alustab MM-tiitli saatuse otsustavat etappi esikohalt

Oma esimest MM-tiitlit jahtiv hollandlane edestas laupäevases kvalifikatsioonis seitsmekordset maailmameistrit 0,371 sekundiga. Pühapäevane lõppsõit otsustab tiitli saatuse: kumb iganes lõpetab eespool, tuleb ka maailmameistriks; kui kumbki ei jõua finišisse, saab MM-tiitli ühe etapi rohkem võitnud Verstappen.

"See on suurepärane tunne," tõdes hollandlane pärast kvalifikatsiooni. "Olen sellega äärmiselt rahul. Mõistagi tahtsimegi seda, aga see ei ole kerge, eriti arvestades nende [Mercedese] hiljutist vormi."

"See oli temalt hiilgav ring," õnnitles Hamilton konkurenti. "Mul ei õnnestunud tema aega püüda ja ta väärib oma esikohta. Oleme oma rehvidega homseks heas positsioonis ja loodame, et meil õnnestub teha ka hea sõit."

Verstappen alustab Abu Dhabi GP-d pehmemate, kiiremate rehvidega, Hamilton läheb teele keskmiste ning kauem kestvate rehvidega. Pühapäevane põhisõit algab Eesti aja järgi kell 15.