Kristjan Ilves Otepää MK-etapist: kõik kahevõistluse staarid on kohal

MK-etapi reedene päev ei alanud Tehvandil ideaalselt. Hüpete mõttes ebasoodne tuul tähendas, et planeeritud ajal eelvõistlust läbi viia ei saanud.

"Tuulekoridor oli natuke vale. Oleks ta olnud otse- või taganttuul ühtlaselt, oleks olnud tehtav. Aga üks asi see, et koridor natuke vale, teine asi see, et ta keerutas. Ehk siis pidi ootama seda hetke, et sportlane saaks hüpata natuke liiga kaua. Küll aga see ei tähenda seda, et me seda ei üritaks uuesti teha," rääkis MK-etapi korraldaja Rauno Loit.

Paljud kahevõistlejad kasutasid tekkinud vaba pärastlõuna ära suusatreeninguks. Kui kõik hästi läheb, jagatakse Otepääl MK-punkte nii laupäeval kui pühapäeval.

"Kedagi puudu ei ole. Ma tean ainult, et vist mõned tšehhid ja Poola poiss ei tulnud, aga nad ei ole ka selles mõttes päris maailma tipp. Kõik kahevõistluse staarid on kohal ja seda on ikkagi väga äge näha, et kõik on võtnud selle endale ikkagi kavasse ja tulid oma parima koosseisuga välja," ütles MK-sarja üldarvestuses 13. kohal olev Kristjan Ilves.

Millist kahevõistlejat võiks Otepää hüppemägi ja murdmaarada Ilvese hinnangul soosida?

"Tahaks loota, et minusugustel kahevõistlejatel. Aga ei, selles mõttes tõesti, et see mägi on natukene eriline, kuna hoog viiakse päris alla, kui on vastutuul. Siis tulevad need hüppajate vahed rohkem välja. Loomulikult siin ei tule meeletuid vahesid, aga kindlasti rohkem kui tavalisel K90. Mina olen niimoodi aastate jooksul aru saanud. Ja murdmaarada ka pigem, et kui on kiired olud, siis on ikkagi tegemist päris kiire rajaga," hindas Ilves.

Kodusel MK-etapil on stardis ka Kristjani noorem vend Andreas Ilves. Maailmakarikasarjas võistles ta viimati kolm aastat tagasi.

"Hüppemäel on ausalt öeldes üsna suur selline teadmatus, et ma sain alles esimesed hüpped siin mõned päevad tagasi lume peal teha. Plaanid mängisid niimoodi natukene halvasti kokku. Paljudes kohtades, kus käisin, ei saanud hüpata," ütles Andreas Ilves.

"Murdmaapoole pealt ma tunnen ennast üsna kindlalt. Eks ole näha, et ega ma ise ka ausalt öeldes ei oska ennast kuhugi siin paigutada praegu. Ma arvan, et seda näitab võistlus," lisas Ilves.

Laupäevane meeste suusahüppevõistlus algab kell 10.30.