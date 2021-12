Markvardt: loodame, et tuule tõttu ei teki pikki seisakuid

Tehvandi suusakeskuse juhataja Jaak Mae teatas juba mõni päev tagasi, et kõik on valmis. Kas on siis ja mida see tähendab?

"Eks natuke on veel rada vaja viimistleda. Lumi on vähemalt kahevõistluse maailma karika etapi jaoks toodetud ja tänasel hetkel ootabki rada nii-öelda viimast viimistlust. Lund on piisavalt. Tahaksin mainida, et tegelikult on see suurepärane suusailm tulnud siia selleks, et tähistada ka Eesti Suusaliidu 100. aastapäeva," ütles Makvardt.

Otepää võõrustab MK-etappi teist korda, esimest korda on stardis naised. Kui palju see mastaapi kasvatab ja organiseerimist keerulisemaks muudab? "Teeb nii palju keerulisemaks, et meil ei ole enam ainult üks võistlus. Meil on vaja ühe päeva jooksul läbi viia nii naiste kui ka meeste võistlused. Me alustame hommikul vara ja lõpetame õhtul hilja pimedas. Loodame, et ei teki väga pikki tuule seisakuid ja suudame ilusti teleaja sisse oma hüpetega ära mahtuda."

"Meil on abis üle 200 inimese. Lisaks on võistlejad, treenerid ja muu teenindav personal. Tegelikult kokku koos võistlusega on seotud 500 kuni 600 inimest," tõdeb Markvardt.

Miks peaks inimene sel nädalavahetusel Otepääle sõitma? "See talv, mis on saabunud, on suurepärane ning fantastiline on näha Eesti üht väga head sportlast kodumäel võistlemas kogu maailma paremiku vastu. Kristjan Ilves vajab kindlasti oma rahva toetust. Emotsioonid on need, mis annavad ka sportlase sooritusele hästi palju kaasa."

Kui palju ja millistel tingimustel saavad inimesed kohapeale võistlust vaatama? "Terviseamet on meile andnud loa etappi korraldada, kuid piirangutega. Müügis on ainult 1500 piletit ja neist enamus on juba müüdud. Nii et kallid inimesed, kui te veel soovite, siis Piletitaskust saab pileteid soetada. Ka kaasatulevad alla 12-aastased lapsed peavad soetama Piletitaskust null hinnaga pileti, et me ei ületaks meile ette seatud piiri. "

Kui palju oli tingimuste seadmisel sõnaõigust korraldajatel? Skandinaavias sissepääsu talvistel aladel väga enam ei piirata.

"Täna peame ikkagi juhinduma vabariigi valitsuse poolt ette antud reeglitest ja normidest. Kahjuks me ei saa jalaga põrutada, et me teeme nüüd nii. Me ikkagi järgime meile ette antud reegleid," sõnas Markvardt.