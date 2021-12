Kiibus: väga suur eneseületus oli jalavaluga hakkama saada

"Mõlemal päeval oli väga raske ja väga suur eneseületus saada selle jalavaluga hakkama," tunnistas Kiibus. "Muidugi ma ei lükkaks sajaprotsendiliselt seda selle kaela, sest nagu tänane näitas, suutsin hambad ristis sellest valust üle olla ja veel samas kontrollida enda keha vabadust ja need hüpped ära sooritada. Eile see ei õnnestunud. Pinge oli suur, nii vaimselt kui füüsiliselt oli väga keeruline."

Lühikavas oli Kiibus alles seitsmes, kuid vabakavas teine ning sai ka kokkuvõttes 183,07 punktiga teise koha. Eesti meistriks tuli 17-aastane Niina Petrõkina, kes tegi Eesti meistrivõistluste kõigi aegade parima tulemuse, kogudes kahe kavaga 211,83 punkti. "Konkurents on hea. Kui üksinda võistleksin, olen suhteliselt kindel, et ma ei ole sellist vabakava esitanud. Mul on väga hea meel, et meil on juba selline tase ja me ikkagi suudame üksteisele ka konkurentsi pakkuda. Sest see sisemine konkurents aitab meid kõiki edasi," oli Kiibus rahul.

Suvisel ettevalmistusperioodil ei saanud Kiibus paar kuud treenida, kuna ravis uisusaabaste tõttu tekkinud jalavalusid. Sügisel oli seis vahepeal parem, ent siis läks taas hullemaks. "Ta käib niimoodi hooti. Kui Finlandia Trophyl Soomes oli olukord kontrolli all ja oli päris hästi, mida oli näha ka tulemustest, siis koormuste tõustes hakkas jälle allapoole minema ja halvemaks. Siin ei ole midagi teha, see lihtsalt käib nii. Anname endast maksimumi, et see ikkagi püsiks normaalsena," lausus Anna Levandi õpilane.

See tähendab, et praegu on palju ravi peal? "Jaa, igasuguseid asju proovime. Midagi konkreetselt ei olegi, ma ei saa jalgu seina peale visata ja mitte uiske jalga panna," nentis ta.

Järgmisena võistleb Kiibus kodusel EM-il, mis algav Tondiraba jäähallis 12. jaanuaril "Väga ootan seda ja loodan, et suudan häid emotsioone pakkuda," sõnas Kiibus. "Kindlat plaani [mida vahepeal teha] arutame veel Annaga, aga see kindlasti peab olema väga kaalutletud, iga trenn peab olema sada protsenti läbi mõeldud ja panustatud, et kuskilt ei raiskaks ma ei oma jalga ega oma vaimset poolt."