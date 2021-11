Eesti juuniorid tulid rühmvõimlemise MM-il pronksile

Kahe ja poole tunnise finaalvõistluse jooksul särasid neli finaali pääsenud Eesti võistkonda. Meistriklassi julge ja veatu katse järel tõusis VK Janika Grisete võistkond 29 võistkonna konkurentsis kõrgele kuuendale kohale. Grisete kava teenis kokkuvõttes rekordilise punktisumma 35,800. Maailmameistriks krooniti kodupubliku ees võistelnud Minetit (38,750), hõbe- ja pronksmedalid läksid Venemaa võistkondadele: Madonna (38,500) ja Expressia (38,350). Piruett Senior Team teenis 32,150 punkti ning sai 11.koha.

Juunioride tihe konkurents medalite eest kulmineeus Eesti VK Rütmika Siidisabad võistkonna jaoks kõrge neljanda kohaga (36,900). Juunioride maailmameistriks krooniti Venemaa võistkond Victoria (38,500). Hõbe ja pronksmedalid jäid seekord Soome: Minetit Junior (37,800) ja OVO Junior Team (37,250). VK Janika Violett võistkond saavutas seitsmenda koha (32,800). Kokku võistles juunioride klassis 22 klubivõistkonda 15 riigist.

Eesti Võimlemisliidu juhatuse liige ja rühmvõimlemise toimkonna esinaine Lea Kriibi sõnul suutis Eesti pakkuda tugevat konkurentsi sellistele rühmvõimlemise suurriikidele nagu Soome ja Venemaa.

"Seoses COVID viiruse levikuga on Eesti rühmvõimlejate treeningud toimunud väga rasketes tingimustes. Rühmvõimlemine on võistkonnaala ning parimate tulemuste saavutamise eelduseks on, et võistkond treeniks igapäevaselt 100-protsendiliselt koos. Kõikidele Eesti rühmadele oli suurimaks väljakutseks, kuidas jõuda parimasse võistlusvormi maailmameistrivõistluste ajaks, kui Eestis oli nakatumine pidevas tõusus. Olen uhke Eesti võimlejate suurepäraste saavutuste üle. Olla maailmas meistriklassis kuues ja juuniorklassis neljandal kohal on väga-väga hea tulemus. Pingutus tuua vaatamata COVID viiruse tõusulainele võistlusele kolm juuniorrühma, kes koos suutsid Eestile medali teenida, näitab ala kandepinda ja taset Eestis ning treenerite ja võimlejate pühendumust," ütles Kriibi.

Maailma parimaid rühmvõimlejaid saab koduseinte vahel näha märtsi alguses Tallinnas toimuval maailmakarika etapil