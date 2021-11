Eesti Orienteerumisliit pärjas parimaid ja valis endale uued juhid

Aasta Tegija ning lisaks ka aasta kaardistaja tiitli vääriliseks valiti Uku-Laur Tali (Harju OK), kes oli peakorraldaja ühe nädalavahetuse jooksul Saaremaal toimunud Eesti meistrivõistlustel orienteerumissprindis, sprinditeates ja öises orienteerumises. Võistlused toimusid Tali koostatud suurepärastel kaartidel, olid eeskujulikult korraldatud ning väga publikusõbralikud tänu veebiülekannetele.

Aasta suusaorienteeruja tiitel läks ühehäälselt veebruaris Käärikul toimunud MM-il kaks kulda, hõbeda ja pronksi võitnud ning MK-sarja üldvõitjaks pärjatud Daisy Kudrele (OK Peko).

Aasta rogainivõistkonnaks tunnistati Eestis toimunud Euroopa meistrivõistlustel kulla võitnud paar Timmo Tammemäe (SK100) - Sander Linnus (OK Peko).

Aasta rattaorienteeruja tiitli sai Mari Linnus (OK Peko), kes võitis hõbemedali juunioride maailmameistrivõistlustel.

Orienteerumisjooksus valiti aasta naiseks Evely Kaasiku (JOKA, MM-lühiraja 17. koht) ning aasta meheks Timo Sild (OK Võru, MM-lühiraja 11. koht, MK-etapi viies koht).

Aasta noororienteeruja tiitli teenis Olle Ilmar Jaama (OK Peko), kes võitis Euroopa noorte meistrivõistlustel suusaorienteerumises kaks kulda ja kaks pronksi.

Aasta seenior-orienteerujaks valiti veteranide MM-il kulla, hõbeda ja pronksi võitnud Merike Vanjuk (OK Kape).

Alaliidu juhtorganite valimisel juhinduti uuest põhikirjast, mille kohaselt valib üldkogu senise juhatuse asemel mõnevõrra teistsuguste funktsioonidega volinike kogu ja alaliidu presidendi. Presidendiks valiti orienteerumisringkondades hästi tuntud Võrumaa ettevõtja Aigar Pindmaa (OK Võru).

Kaheksaliikmelisse volinikke kokku valiti Jüri Joonas (OK Võru), Paul Poopuu (JOKA), Sixten Sild (OK Võru), Uku-Laur Tali (Harju OK), Esta Tamm, Merike Vanjuk (OK Kape), Kai Willadsen (OK TON) ja Rein Zaitsev (OK Peko).

2022. aasta suurimaks väljakutseks on alaliidule augustis Lääne-Virumaal toimuvate orienteerumisjooksu Euroopa meistrivõistluste korraldamine, mis on koroonapandeemia tõttu lükkunud 2020. aastalt kaks aastat hilisemale ajale.