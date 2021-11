Häberli: peame mängima julgelt, mitte ainult kaitses istuma

Kui Eesti koondis alustas 2022. aasta maailmameistrivõistluste valiktsüklit 2:6 kaotusega Tšehhile, siis valiktsükkel lõpetatakse samuti kohtumisega Tšehhi koondise vastu.

Valiktsükli jooksul on Eesti koondises aset leidnud palju muutusi ja koondislased ise ütlevad, et kõige suurem muutus on toimunud mõtteviisis.

"Põhimuutus on toimunud peas, et meil on alati võimalus. Me ei sea endale piiranguid. Edukust ja enesekindlust võib ka enda sees tekitada, mitte ainult väliste faktorite mõjul," rääkis Eesti koondise kaitsja Märten Kuusk.

"Belgia vastu saime päris hea sparringu ja siit on nüüd hea edasi minna Tšehhi vastu. Arvan, et peaksime tundma tugevalt ja enesekindlalt. Ei saa ennast piirata ja tuleb alati mõelda võidule," lisas Kuusk.

Nagu viimasel ajal on kombeks saanud, kavatseb Eesti koondis keskenduda ka rünnakule ning mitte ainult kaitses istumisele.

"Oleme rääkinud meeskonnaga üldiselt, analüüsinud ja mänguks valmistunud. Loomulikult peame mõtlema omaenese tugevustele, mängima julgelt, mitte ainult kaitses istuma. Peame kahevõitlustesse minema, duellidesse minema ja neid ka võitma. Ka meil on platsil head mängijad, võime vastast igati ohustada, peame seda lihtsalt platsil näitama," ütles koondise peatreener Thomas Häberli.

Eesti ja Tšehhi MM-valikmäng on teisipäeval otseülekandes nähtav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Ülekanne algab kell 21.30.