Vassiljev: parem kui viis aastat tagasi, aga kaotusega ei saa rahul olla

"Arvestades seda, kellega mängisime, oli see 90 minutit päris kõva kannatamine," rääkis ERR-ile mängu järel koondise kapten Konstantin Vassiljev. "Mingitel hetkedel mängis [Matvei] Igonen hästi, mõnikord oli meil õnne, aga kaotus on kokkuvõttes kaotus. Kindlasti oleme rahul sellega, et lõime värava, aga kahju, et ei suutnud üheväravalist vahet pikemalt hoida, siis oleks võib-olla veel ühe võimaluse leidnud."

Eesti mängis samal, kuningas Baudouini nime kandval staadionil ka täpselt viis aastat tagasi, siis tuli leppida koguni 1:8 kaotusega. "Kui täna oleks olnud natuke rohkem ebaõnnestumisi, oleks see seis võinud korduda ka. Kindlasti oleme rahul, et lõime värava, aga on palju asju, mida parandada, eriti palliga mängus," sõnas Vassiljev. "Kahjuks ei leidnud me neid käike, mis oleks meid aidanud surve alt kiiremini välja tulla. Selleks, et pall tagasi saada, läks palju jõudu raisku. Vaikselt õpime ja loodetavasti läheb paremaks."

"Me peame ehitama enesekindlust, et igas mängus mängida tulemuse peale ja tahta võita. Tänane õhtu on natuke parem kui viis aastat tagasi, aga me ei saa kaotusega rahul olla.