Sorga: proovime Tšehhi vastu endast kõik anda ja punkte võtta

Belgia väravad lõid Christian Benteke, Yannick Carrasco ja Thorgan Hazard.

Eestlaste ainsa värava lõi 70. minutil Erik Sorga.

"Peale treeneri tehtud vahetusi mängisime me teisel poolajal paremini. Värava puhul ma nägin võimalust ja lihtsalt tegin oma tööd ja lõin palli väravasse," rääkis Sorga pärast mängu. "Ma arvan, et kõik andsid endast kõik, aga pärast vahetusi saime me jõudu juurde ning ma arvan, et selle arvelt läks mäng teisel poolajal paremaks."

"Kindlasti on Belgiaga mängimine väga hea kogemus meeskonna jaoks. See annab meile enesekindlust ja ma arvan, et Tšehhi vastu me anname endast jälle kõik ja proovime ka punkte võtta," lisas Sorga.