Eesti viimast MM-valikmängu teenindavad Iisraeli kohtunikud

Kohtunikebrigaadi eesotsas on Orel Grinfeld, kes on FIFA kategooria kohtunik olnud alates aastast 2012. Grinfeld on mitmetele praegustele koondislastele tuttav aastast 2018, mil ta oli peakohtunik Soome - Eesti Rahvuste liiga vastasseisus.

Tolles mängus kuulusid brigaadi ka Roy Hassan ja Idan Yarkoni, kes on teisipäevase vastasseisu abikohtunikud. Mängu neljas kohtunik on Gal Leibovitz, videkohtunikuna on ametis Roi Reinshreiber, teda assisteerib Ziv Adler.

Tšehhi - Eesti kohtumine peetakse teisipäeval, 16. novembril Prahas Letná staadionil. Avavile kõlab Eesti aja järgi kell 21.45, telepildis saab omadele kaasa elada ETV2 vahendusel.