Meeskonda kiitnud Häberli: me tahame rünnata, riske võtta

Eesti koondise peatreener Thomas Häberli, kaotasime 1:3. Kuidas seda tulemust ja esitust näete?

Tänane ülesanne oli uskumatult raske, sest Belgia teadis, et võiduga pääsevad nad MM-ile. Nad olid väga motiveeritud ja avaldasid mängu alguses palju survet. Alguses oli meil väga raske, aga siis muutus tiim julgemaks. Lõpuks tegime seisuks 1:2 ja näitasime oma energiat, tahtsime kuni lõpuni midagi korda saata. Võime meeskonna üle uhked olla.

Mäng muutus elavamaks teisel poolajal, kui vahetusest sekkusid Erik Sorga ja Rauno Sappinen. Miks otsustasite nad teisel poolajal mängu tuua?

Meil on viis tugevat ründajat, peame neid kasutama. Henri [Anier] ja [Sergei] Zenjov olid alguses tublid, tegid kõvasti tööd ja lootsime, et värskete jalgadega saame teisel poolajal midagi teha. Sellest ei piisanud, aga oli okei.

Ütlesite eilsel pressikonverentsil, et need mängud on meile tähtsad, isegi kui me ei saa enam MM-ile kvalifitseeruda. Kui õnnelik või pettunud te mängu näinuna olete?

Need mängud aitavad meil kasvada. Peaksime olema esimesest minutist valmis, aga sellisel tasemel on see alati väga raske. Saame areneda, meil on noored mängijad, kes mängivad järjest paremini. Tahame jalgpalli mängida, riskida, rünnata. Mõnikord jätame mees-mehe olukordi, mida on kõrgel tasemel vaja. Meie kaitsjad näitasid, et on selleks võimelised.