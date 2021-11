VIDEO | Venelaste õnnetu omavärav viis Horvaatia MM-ile

Venemaa alustas Splitis H-valikgrupi saatuse otsustanud kohtumist teadmisega, et võit või viik viiks finaalturniirile nemad ja Horvaatia peaks MM-piletit jääma jahtima play-off'is.

Kodumeeskond alustaski tugeva survega, aga rasketes ilmaoludes toimunud kohtumises suutis Venemaa vastu pidada ja hoidis pääset sõrmede vahel 81. minutini, kui vasakkaitsja Fjodor Kudrjašov suunas Borna Sosa tsenderduse õnnetu puutega oma väravavahi Matvei Safonovi selja taha.

