Glasgow Rangers võitis peale kümneaastast pausi Šoti meistritiitli

Celticu 0:0 viik Dundee Unitediga tähendas seda, et Rangersi edu on liigatabelis kuus vooru enne meistrivõistluste lõppu Celticu ees 20 punkti.

Steven Gerrardi juhendatav Rangers alistas laupäeval St MIrreni 3:0. Tegu on Gerrardi esimese tiitlivõiduga kolme hooaja jooksul, mil ta on olnud Rangersi peatreeneri ametis.

Rangers on seni peetud 32 liigamängust võitnud 28 ning viigistanud neli, olles löönud ise 77 väravat ning lasknud endale lüüa vaid üheksa.

Tegu on Rangersi esimese tiitlivõiduga alates hooajast 2011/2012. 2012. aastal läks klubi pankrotti ning heideti Šoti meistriliigast välja. 2012/2013. hooajal pidi Rangers alustama mängimist Šoti tugevuselt neljandas liigas.