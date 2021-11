Ametlik: Barcelona uueks peatreeneriks saab Xavi

FC Barcelona jalgpalliklubi teatas reede hilisõhtul, et meeskonna uueks peatreeneriks saab klubi legend Xavi Hernandez.

Xavi sõlmis Barcelonaga 2024. aasta suveni kestva lepingu. Klubi sõnul jõuab legendaarne poolkaitsja Hispaaniasse nädalavahetusel ning tema avalik esitlus Nou Campil toimub esmaspäeval.

Xavi käis mängijana Barcelona eest väljakul 767 kohtumises, rohkem kordi on klubi särgi selga tõmmanud vaid Lionel Messi. 17 aasta jooksul võitis Xavi klubiga 25 trofeed, teiste seas kaheksa La Liga ja neli Meistrite liiga karikat.

Kokku veetis Xavi FC Barcelonas 24 aastat, alustades aastal 1991 U-12 võistkonnas. Esindusmeeskonna eest tegi ta debüüdi aastal 1998 ja sai pärast Carles Puyoli karjääri lõpetamist klubi kapteniks. Oma mängijakarjääri viimased aastad veetis ta Kataris Al Saddis ning saabaste varna riputades 2019. aastal sai ta meeskonna peatreeneriks, tüürides tiimi ainuüksi sel aastal kolme tiitlini.

"See ei olnud hüvastijätt, see oli "peatse jällenägemiseni". Nou Camp on alati olnud mu koduks," rääkis Xavi Barcelona fännidele mõeldud videotervituses. "Teie olete minu fännid, minu inimesed, klubi, mida armastan üle kõige. Nüüd tulen tagasi koju."