Raskustes Barcelona vallandas Koemani

14 kuud ametis olnud hollandlane oli juba enne kolmapäevast kaotust Rayo Vallecanole tugeva surve all, sest pühapäeval kaotati koduliigas põlisele rivaalile Madridi Realile, samuti jäi septembris selja taha periood, kus kuuest mängust võideti vaid üks. Sealhulgas saadi Meistrite liigas kaks 0:3 kaotust.

Barcelona on La Ligas kümnest mängust kogutud 15 punktiga üheksandal kohal. "Meie tabelikoht ütleb, et asjad pole hästi," tõdes 58-aastane hollandlane kolmapäeva hilisõhtul veel Barcelona juhendajana. "Tiim on kaotanud oma tasakaalu, on kaotanud mõned väga efektiivsed mängijad. Viimastel aastatel on teised klubid muutunud tugevamaks, aga meie mitte."

Barcelona uue peatreeneriks võib saada klubi endine mängija Xavi Hernandez, kes on viimased kaks ja pool aastat juhendanud Katari klubi Al Sadd. Samuti on õhus praegu Belgia koondise peatreeneriks oleva Roberto Martineze nimi.