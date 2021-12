Murelik Xavi: peame looma uue Barcelona

FC Barcelona jalgpallimeeskonna uus peatreener Xavi Hernandez tunnistas, et on klubi hetkeseisu tõttu murelik.

Barcelona kaotas kolmapäeval Müncheni Bayernile ja jäi esimest korda 20 aasta jooksul Meistrite liiga 16 parema seast välja. Koduliigas jäädakse põlisest rivaalist Madridi Realist maha 16 punktiga.

"Vajame üldist ümberseadistust. Siin on rohkem kvaliteeti kui tundub," rääkis Xavi laupäeval pressikonverentsil. "Mul on tunne, et kaotused on meie mõtteviisi osaks ja see ei saa nii olla. Peame nõudma rohkem, peame olema julgemad, peame rohkem töötama. Peame looma uue Barcelona."

"Ma olen mures," kinnitas klubi legend. "Meil pole muud võimalust kui jätkata töötamist, peame oma haavu lakkuma ja tagasi õigele teele naasma. Peame jääma positiivseks ja meeles pidama, et klubi elab praegu nii sportlikult kui majanduslikult läbi raskeid aegu."