Guardiola: Xavi on Barcelona jaoks valmis

Neljapäeval avaldas Hispaania meedia, et Qatari kõrgliiga klubi Al Saddi peatreener Xavi on favoriit Barcelona peatreeneri ametikohale. Reedel kinnitas Barcelona president Joan Laporta, et Hispaania tippklubi on alustanud kõnelusi Xaviga, et klubi endisest poolkaitsjast ja kaptenist saaks uus Barcelona peatreener, vahendab Eurosport.

Barcelonaga toimuva kohta jagas oma arvamust ka Manchester City peatreener ja endine Barcelona peatreener Pep Guardiola.

"Xavi puhul ma ei oska öelda, mis hakkab juhtuma. Kui temast saab Barcelona peatreener, siis ma ei kahtle tema võimetes. Ta on Barcelona jaoks valmis. Xavi teab jalgpallist väga palju, omab meeletult kirge jalgpalli vastu ning ma olen kindel, et tal on rohkem kogemusi, kui minust sai Barcelona peatreener," rääkis Guardiola.

Ronald Koemanist rääkides märkis Guardiola, et tippklubide peatreenerite elu on äärmiselt pingeline. "Ronald ja mina ise teame mõlemad väga hästi, kui palju meie töökindlus sõltub tulemustest. Kui ootustele vastavaid tulemusi ei tule, siis leitakse uus treener. Kõik, mida ma saan öelda, on see, et Koeman on minu sõber ja soovin talle edaspidiseks ainult head," lisas Guardiola.

Barcelona kaotas kolmapäeval Hispaania liigakohtumises 0:1 Rayo Vallencanole ning möödunud pühapäeval kaotas Barcelona koduliigas põlisele rivaalile Madridi Realile. Barcelona hoiab hetkel Hispaania liigatabelis üheksandat kohta.