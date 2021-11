Barcelona kaitsja Koemani vallandamisest: mängijad polnud enam õnnelikud

Barcelona vallandas 58-aastase hollandlase oktoobri lõpus pärast seda, kui Hispaania suurklubi oli tema käe all seitsmest mängust võitnud vaid kaks ning liigatabelis langenud üheksandale kohale. Uueks juhendajaks nimetati Barcelona legend Xavi.

"Riietusruum vajas muutust," vahendab Marca Koemani käe all debüteerinud 22-aastase Mingueza sõnu. "Vajalikku atmosfääri ei eksisteerinud, mängijad ei olnud õnnelikud. Kui asjad ei tööta, vajadki muutust."

"Usun, et koos Xaviga läheb meil hästi," jätkas Mingueza. "Inimesed usuvad sellesse, mida ta räägib ning see on väga tähtis. Treenime kõrge intensiivsusega, meil on selged ideed ja näeme vaeva, et oma eesmärgid saavutada."

Uuele juhendajale jagas kiidusõnu ka Mingueza kaitsepartner Eric Garcia. "Xavis näen külgi Pep Guardiolast ja Luis Enriquest," rääkis hispaanlane Diario Spordile. "Ta on klubi legend ja väga hea treener. Tema mõtteviis jääb mängijale külge ja arendab iseloomu."

Barcelona peab Xavi käe all esimese kohtumise laupäeval, kui liigas võõrustatakse linnarivaali Espanyoli.