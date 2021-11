Sergio Agüerol diagnoositi südame rütmihäired

Barcelona ja Deportivo Alavesi kohtumise 41. minutil vahetati üllatuslikult välja Barcelona tipuründaja Sergio Agüero. Barcelona kinnitas pühapäeval, et Agüero vahetati välja, kuna mängija tundis rinnus valu.

Pärast mängu tehti Agüerole haiglas uuringud ning esialgseks diagnoosiks määrati südame rütmihäired. Esmaspäeval avalikustas Barcelona, et argentiinlasest ründaja jääb kuni kolmeks kuuks palliplatsilt eemale ning tema seisundit hinnatakse jooksvalt.

Agüero liitus Barcelonaga pärast kümmet aastat Manchester City ridades ning tegi Hispaania tippklubi eest debüüdi paar nädalat tagasi, kui jooksis väljakule Barcelona kohtumises Madridi Reali vastu. Ühtlasi lõi Agüero samas kohtumises Barcelona eest oma esimese värava.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4