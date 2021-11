Barcelona ründaja sai taas vigastada

Barcelona jalgpalliklubis mängiv Ousmane Dembele naases nädala alguses pikast vigastuspausist. Neljapäeval teatas Hispaania tippklubi, et prantslasest ründaja sai taas vigastada.

Teisipäeval naases pikast vigastuspausist Barcelona ründaja Ousmane Dembele. Dembele tegi 25 minutit kaasa Barcelona Meistrite liiga kohtumises Kiievi Dünamo vastu.

Neljapäeva õhtul teatas Barcelona, et Dembele sai taas vigastada ning veel ei ole teada, kui pikaks seekord Dembele vigastuspaus kujuneb.

Prantslane taastus viis kuud juunis saadud põlvekõõluse vigastusest. Dembele vigastas end 19. juunil jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel Prantsusmaa koondise mängus Ungari vastu.

2017. aastal maksis Barcelona 135 miljonit eurot Dortmundi Borussiale, et tuua Dembele Hispaania tippklubi ridadesse. Nelja ja poole aasta jooksul on Dembele pidevalt olnud hädas erinevate vigastustega ning kokku on prantslane pidanud vahele jätma 98 Barcelona kohtumist.