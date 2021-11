Antonio Contest on saamas Tottenhami järgmine peatreener

Tottenham Hotspur vallandas esmaspäeval peatreeneri ametis olnud Nuno Espirito Santose ning Inglismaa suurklubi soovib uueks peatreeneriks palgata Antonio Conte.

52-aastane Conte oli kuni möödunud suveni Milano Interi peatreener ning tüüris klubi eelmisel hooajal Itaalia meistriks. Suvel otsustas Conte Interist lahkuda, kuna klubi vaevavad rahalised probleemid ning meeskond pidi suvel mitu olulist mängijat maha müüma.

Conte oli favoriit Tottenhami peatreeneri ametikohale juba suvel, ent siis ei kattunud itaallase ja klubi ambitsioonid. Nüüdseks on Conte valmis Tottenhamiga sõlmima lepingu kuni 2023. aastani ning itaallane lendas juba esmaspäeval Londonisse, et alustada Tottenhamiga ametlikke kõnelusi.

Conte on varasemalt Premier League'is juhendanud Londoni Chelsea'it ning aitas klubil 2017. aastal võita liigatiitel ja 2018. aastal Inglismaa karikas.

