Tottenham vallandas peatreeneri

Santo jõudis ametis olla neli kuud. Spurs on kaotanud viimasest seitsmest Premier League'i mängust viis ning asub 15 punktiga liigatabelis kaheksandal kohal.

"Ma tean kui väga Nuno ja tema tiim edu tahtsid saavutada ja mul on kahju, et me sellise otsuse vastu pidime võtma," ütles jalgpalliklubi tegevdirektor Fabio Paratici.

"Nuno on tõeline härrasmees ja on alati siia teretulnud. Me täname teda ja tema tiimi ning soovime neile edaspidiseks kõike head," lisas Paratici.

Tottenham pole veel avalikustanud, kes hakkab Santot peatreenerina asendama, kuid Briti meedia andmetel võib see olla endine Londoni Chelsea ja Milano Interi treener Antonio Conte.