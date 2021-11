Tottenhami uueks peatreeneriks sai Antonio Conte

"Mul on ülimalt hea meel naasta treeneritöö juurde ja teha seda Premier League'i klubis, millel on ambitsioon olla tiitliheitluses," ütles Conte. "Ma ei jõua ära oodata, millal saan tööle asuda, et anda meeskonnale ja fännidele edasi kirg, mentaliteet ja sihikindlus, mis on mind mängijana ja treenerina alati eristanud."

Tottenham oli augustis Premier League'i edetabelis esikohal, kui võideti kolm esimest mängu, praegu asub klubi aga üheksandal kohal. Liider on Londoni Chelsea, kellele kaotatakse kümne punktiga.

Conte esimene mäng peatreenerina on neljapäevane konverentsiliiga kohtumine kodus Arnhemi Vitessega.

52-aastane Conte oli kuni möödunud suveni Milano Interi peatreener ning tüüris klubi eelmisel hooajal Itaalia meistriks. Suvel otsustas Conte Interist lahkuda, kuna klubi vaevavad rahalised probleemid ning meeskond pidi suvel mitu olulist mängijat maha müüma.

Conte on varasemalt Premier League'is juhendanud Londoni Chelsea'it, kui aitas klubil 2017. aastal võita liigatiitli ja 2018. aastal Inglismaa karika.

Leping kehtib kuni 2023. aasta suveni.