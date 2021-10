Elu parimas vormis Kristin Kuuba mõtleb EM-medalist

"Olümpial tundsin ma ka ennast väga hästi, vorm oli õigesti ajastatud, kõik on ülesmäge läinud," rääkis Kuuba ERR-ile. "Selles mõttes võib öelda küll, et kuna maailma edetabeli koht on ka kõige kõrgem, siis need - elu parim vorm ja elu parim koht - on omavahel seoses."

Koroonaviirus enam turniiride pidamist ei sega ning mänguvõimalusi on rohkelt. Sel nädalal osales Kuuba Paris Openil, peatselt ootab ees kõrgetasemeline turniir Saksamaal. Kõige sellega valmistub ta detsembri keskel Hispaanias toimuvaks MM-iks. Just Hollandi Challenge turniiril saadud võit näitab edasiminekut eriti selgelt.

"Ma olen kaks Challenge turniiri sellel aastal mänginud ja mõlemad võitnud, see näitab, et mu tase on väga palju tõusnud. Eelmistel aastatel olen samamoodi Challenge turniire mänginud, eelmine aasta jõudsin näiteks kuus korda veerandfinaali. Selle üle ongi kõige rohkem hea meel, et ma tunnen ise väljakul, et see keskmine tase on tõusnud. Tänu sellele on võimalik mängida turniire nii, et selliseid üldisi ärakukkumisi ei ole, ea suudan oma taset hoida ja kogu turniiri võita," võttis Kuuba kokku.

Viimasel ajal elab ja treenib Kuuba Taanis, kus on hea sparringut leida. "Olen edetabeli järgi Euroopa 12. naine ja viis tükki nendest [kes kuuluvad ettepoole] on taanlased. Juba see on hea, et väga paljud, kes Euroopa tippu kuuluvad, mängivad või treenivad just Taanis. Sparringpartner on kõige olulisem erinevus ja ka suhtumine: Eestis on meil vähem tipptaseme tegijaid, siin see õhkkond ja kõik on hoopis teine," rääkis Kuuba.

Uue olümpiakvalifikatsiooni alguseni polegi enam kaua aega, kuid Kuuba usub, et punktide pärast ta enam muretsema ei pea.

"Kui ma nüüd järjest oma taset tõstan, siis see käib juba mu tulemustega kaasas, mitte et ma peaks ekstra neid punkte koguma. Aga lähiaastate eesmärk on kindlasti EM-i medal, see on miski, mille nimel ma igapäevaselt vaeva näen," tõdes Kuuba.

EM toimub järgmise aasta aprillis.