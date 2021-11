Kristin Kuuba tõusis maailma edetabelis

Kristin Kuuba tõusis BWF-i ehk sulgpallurite maailma edetabelis ühe koha võrra 45. kohale. Punkte on Eesti esireketil 33 650.

Naiste üksikmängus on tabeli tipus Taiwani sulgpallur Tzu Ying Tai 107 875 punktiga, teisel kohal on Yufei Chen (Hiina) 102 454 punktiga ja Akane Yamaguchi (Jaapan) on kolmandal kohal 97 699 punktiga.

Meeste üksikmängu arvestuses hoiab Eesti esireket Raul must 20 543 punktiga 94. kohta. Meeste üksikmängus juhib endiselt Kento Momota (Jaapan) 110 410 punktiga. Jaapanlasele järgnevad taanlased Viktor Axelsen 109 779 ja Anders Antonsen 95 950 punktiga.

Eesti edukaim naispaar Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel on edetabelis langenud kaks kohta ning on nüüd 45. positsioonil.