Kristin Kuuba tõusis esimest korda maailma edetabelis 50 parema sekka

Teisipäeval ilmunud uuendatud tabelis on ta oma senist kohta parandanud viie pügala võrra ning kerkinud 31 959 punktiga 46. kohale.

Almeres peetud mõõduvõtul teise asetuse saanud ja finaalis tänavuse Inglismaa meistri Abigail Holdeni 22:20, 21:18 alistanud 24-aastane tartlanna alustab teisipäeval juba uut turniiri. Kui veel eelmisel nädalal oli Kuuba Taani lahtistel (auhinnafond 850 000 USA dollarit) ootelehel, siis valitseva olümpiavõitja ja maailma edetabelis teisel kohal paikneva hiinlanna Yufei Cheni loobumine aitas tartlanna tabelisse ning seda esimese asetusega mängija kohale.

Kuuba esimene vastane Odense Sports Parki sisehallis on 28-aastane Šotimaa esireket Kirsty Gilmour. Nende senine ainus omavaheline kohtumine toimus enam kui kümme aastat tagasi juunioride EM-il ning tookord võidutses meie mängijast neli aastat vanem paremakäeline šotlanna 21:3, 21:13. Edu korral ootab Kuubat teises ringis üks Aasia mängija, kas Supanida Katethong (Tai) või Ga-Eun Kim (Lõuna-Korea)

Taani järel jätkub Kuuba võistlusturnee Prantsusmaa pealinnas Pariisis, kus 26.–31. oktoobrini peetakse Super 750 kategooria turniir Yonex French Open 2021. Sellegi turniiri esialgsed tabelid on juba avalikud ning avaringis saab Kuuba püüda revanši Tokyo olümpial saadud kaotuse eest Busanan Ongbamrungphanilt (Tai). Kui tartlanna jõud ja oskused peaksid seekord kaheksanda asetusega tailannast üle käima, võib teda teises ringis taas oodata Gilmour (või ameeriklanna Iris Wang).

Kati-Kreet Marran ja Helina Rüütel said õiguse Pariisis paarismängu mängida. Almeres poolfinaali jõudnud Triitoni paar on tabeli ülemises pooles, avaringis vastasteks Rachel Honderich ja Kristen Tsai Kanadast. Maailma edetabelis on Marran ja Rüütel endiselt Kuubast veidi kõrgemal, Eesti paarile kuulub jätkuvalt 44. koht.

Kuuba ja Eesti naispaari sügisese võistlusturnee viimane peatuspaik on Saksamaal Saarbrückenis, kus 2.–7. novembri peetakse Super 500 kategooriasse kuuluv turniir Hylo Open 2021.