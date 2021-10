Itaalia meedia: Renet Vanker on siirdumas Euroopa tippliigasse

Selveri peatreeneri Andres Toobali sõnul pole 23-aastase Vankeri üleminek veel sugugi kindel. "Tean, et Reneti kohta on küsitud, kas tal oleks variant välismaale siirduda, aga konkreetset pakkumist pole talle minu teada tehtud. Ka klubiga pole ühendust võetud. Hetkel on minul vaid see info, et agent on Reneti kohta maad uurinud ja tema mänguvideoid küsinud," ütles Toobal Võrkpall24.ee-le.

Juhul kui üleminek peakski tõeks saama, oleks Selveril uue mängija leidmisega kiire, sest klubi teine sidemängija on alles 17-aastane Sander Pärna.

Kevadel Itaalia esiliiga võitnud ning uut hooaega kõrgliigas ühe võidu ja kaotusega alustanud Tarantos mängib tänavu Läti koondise temporündaja Gustavs Freimanis, kes aitas eelmisel hooajal Jekabpilsi Luši meeskonna Credit24 Balti liigas pronksile.