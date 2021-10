Saaremaa ei saatnud CEV-ile tähtajaks koosseisu, alaliit pakub abi

Seejuures ei tee Saaremaa kaasa Eesti meistrivõistlustel, Eesti karikavõistlustel ega Balti liigas. Klubi president Ivar Alt on aga meedia kaudu öelnud, et soovib detsembris toimuvates euromängudes koosseisu platsile saata.

Tegelikult pidanuks Saaremaa meeskond juba esmaspäevaks Euroopa alaliidule esitama nimekirja mängijatest, kellega eurosarjas kaasa tehakse. Nimekirja ei laekunud ja väidetavalt palus klubi president CEV-ilt ajapikendust. Saaremaa võrkpalliklubi peaks CEV Challenge Cupi 1/16 finaalis kahel korral mängima Taani klubiga Gentofte Volley. Millisesse olukorda oleme jõudnud?

"Kuigi nad ei mängi karikasarja ega Eesti liigasid, siis sellist punkti protokollis pole, et nad ei tohiks eurosarjas mängida," selgitas Eesti Võrkpalli Liidu võistluste direktor Robin Ristmäe Vikerraadiole.

"Olen ka ise vähe kursis, nii aga meedias kui võrkpalliringkondade inimeste poolt on mainitud, et neil on raskusi meeskonna kokku panemisega. Sellega praegu klubi president usinasti toimetab, aga CEV-i kontori tähtajad järjest lähenevad ning on ka möödunud. Sellepärast, et vormid on kinnitamata, ei ole Euroopa alalliit kedagi hakanud maha võtma. Niipalju kui olen rahvusvahelise alaliiduga suhelnud, pole nende poolt peale trahvide mingeid takistusi ja kedagi otseselt maha võtma ei hakata. Kuuldavasti on Saaremaa VK-d ja nende osalemist eurosarjas puudutav pilt järgmisest nädalast selgem," lisas Ristmäe.

"Saaremaa esimene mäng peaks toimuma võõrsil, enne seda peaks asi olema selge. Ütlesin kohe välja, et olen olemas delegaadina ja valmis aitama, kui mingeid küsimusi tekib. Kirjutasin omalt poolt klubi presidendile ka teatud punktid välja, mida peaks tegema, et muresid ära hoida. Me oleme abiks, kui klubi presidendil on mingeid küsimusi," kinnitas Ristmäe.