Prantsusmaa lõi MM-valikmängus Eestile koosseisu jagu väravaid

Ilma paljude põhimängijateta Prantsusmaale reisinud Eestit ootas maailma ühe tippnaiskonna vastu ees äärmiselt raske katsumus ning koduväljakul mänginud prantslannad läksidki kohtumist juba 5. minutil Grace Geyoro väravast juhtima.

Marie-Antoinette Katoto, Eve Perisset (penaltist), Delphine Cascarino ja Sandie Toletti tõid poolajaks tabloole seisu 5:0, teisel poolajal lisasid Kadidiatou Diani ja Kenza Dali ühe, Aissatou Tounkara kaks tabamust ning Maria Orava ja Heleri Saare nimele kanti omavärav.

Eesti naiskonnale on see koondise ajaloo kolmandaks suurimaks allajäämiseks, 2009. aasta sügisel kaotati kuuenädalase vahega 0:12 nii Islandile kui Prantsusmaale.

Eesti on I-valikgrupis kaotanud kõik kolm mängu väravate vahega 0:16, Prantsusmaal on kolme mängu järel ainsana täisedu (24:2). Walesil on teisena seitse ja Kreekal kolmandana kuus punkti. Teisipäeval mängib Eesti võõrsil Walesiga.