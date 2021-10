Matikainen: meie naiskond ei karda Prantsusmaad

2019. aasta MM-i veerandfinaalis jäi Prantsusmaa kodus peetud turniiril alla hilisemale võitjale USA-le. Hetkel hoiab Prantsusmaa FIFA edetabelis viiendat kohta ning on favoriit kohtumises Eesti naiskonna vastu.

"Nad on nagu kõik tipptaseme võistkonnad või riigid - füüsiliselt head, kiired ja tehnilised. Nad mängivad tippklubides, tippliigades, kõik heades võistkondades," rääkis Eesti koondise ründaja Vlada Kubassova.

"Ma küsisin koosoleku lõpus, et kas kardame? Ja tüdrukud ise ütlesid, et ei ole mingit põhjust karta, et see on meile hoopis võimalus. Teame, et oleme väike jalgpallirahvas ja kindlasti oleme veel väiksem naiste jalgpallirahvas, aga me tahame areneda," tõdes Eesti naiskonna peatreener Jarmo Matikainen.

"Muidugi on meil võimalik Prantsusmaaga vähemalt viiki mängida. Kui me kõik hästi kaitseme, siis miks mitte? Mina usun ja kui me kõik usume, siis tuleb välja," lisas Kubassova.

Eesti koondise kohtumine Prantsusmaaga peetakse reede õhtul Pariisi lähedal Creteil's.