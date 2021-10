Naiste koondis läheb vastamisi Prantsusmaa ja Walesiga

Esimene kohtumine peetakse reedel, 22. oktoobril, kui Pariisi äärelinnas Creteil'is on vastaseks Prantsusmaa. Mäng saab avavile Eesti aja järgi kell 22.10. Teine vastasseis toimub 26. oktoobril, kui Wales võõrustab Eestit Cardiffi linnastaadionil. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 21.15.

FIFA edetabelis hoiab Prantsusmaa kõrget viiendat kohta, Wales paikneb 34. positsioonil. Eesti asub pingereas 105. kohal. Alagrupis on praeguse seisuga parimatel kohtadel Prantsusmaa ja Wales, kes on kaks mängu läbinud täiseduga. Sloveenia ja Kreeka on kahe mänguga kirja saanud kolm punkti ning Eestil ja Kasahstanil on punktiarve avamata.

Erinevatel põhjustel jäävad mängudest eemale Lisette Tammik, Kethy Õunpuu, Siret Räämet, Jessika Uleksin, Mari Liis Lillemäe, Ketlin Saar, Berle Brant ja Kairi Himanen. Väravavaht Getriin Strigin liitub koondisega mänguks Walesiga.

Naiste A-koondise koosseis valikmängudeks Prantsusmaa ja Walesiga:

Väravavahid

Getriin Strigin (07.07.1996) – Tallinna FC Flora 27/0*

Karina Kork (23.02.1995) – FFC Vorderland (AUT) 18/0

Karina Piirimaa (30.08.2000) – Põlva FC Lootos 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvárosi TC (HUN) 87/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 87/0

Heleri Saar (16.11.1979) – Saku Sporting 64/0

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 56/1

Maria Orav (07.04.1996) – JK Tallinna Kalev 10/0

Sandra Liir (26.07.2003) – JK Tulevik ja Suure-Jaani Unitedi ÜN 4/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 1/0

Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 1/0

Marie Saar (25.04.2001) – Pärnu JK Vaprus 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Signy Aarna (04.10.1990) – Aland United (FIN) 97/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 79/6

Vlada Kubassova (23.08.1995) – FC Como (ITA) 50/6

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 17/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 13/1

Ave-Lii Laas (12.02.1999) – Põlva FC Lootos 11/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting Charleroi (BEL) 10/0

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 9/0

Gerli Israel (07.02.1995) – Lucchese (ITA) 9/0

Marie Heleen Lisette Kikkas (17.06.1996) – JK Tallinna Kalev 1/0

Paula Maria Mengel (12.04.2001) – Saku Sporting 1/0

* liitub koondisega mänguks Walesiga

Peatreener: Jarmo Matikainen

Abitreener: Kaire Palmaru

Väravavahtide treener: Siim-Sten Palm

Kehalise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeudid: Daria Narõškina, Liisa Veerla

Arst: Liis Ott

Videoanalüütik: Egon Rinaldo

Mänedžer: Raili Ellermaa