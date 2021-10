Treener 0:11 kaotusest: nende kiirus ja tugevus on täiesti teisel tasemel

Maailma viies naiskond tegi puhta töö, olles esimese poolajaga löönud viis väravat ning lisades teisel veel kuus. Matikainen tunnistab, et jätkuva allajäämise tagamaaks on endiselt tõsiasi, et platsil mängisid profid amatöörpallurite vastu.

"See on see komplekt-pagas, mis meil puudu jääb," vahendab Soccernet.ee eestlannade treeneri sõnu. "See kiirus, see tugevus ja jõud on täiesti teisel tasemel."

"Minu jaoks on kõige olulisem see, et meie mängijad ja klubid ja kõik, kes jalgpalliga töötavad, tõesti tahaksid, et meie jalgpalli tase tõuseks," toonitab soomlane.

Arvukatest puudujatest Matikainen aga pikemalt rääkida ei tahtnud, sest reaalsuses oli tal võimalus kasutada just neid mängijaid, kes Prantsusmaale sõitsid. Siiski ei saa ta tekkinud olukorraga mitte mingil juhul rahul olla. "Me peame tegema rohkem tööd, et kõikidel mängijatel, kes tahavad, on võimalik osaleda. See on minu jaoks kõige olulisem," rõhutas A-koondise peatreener.