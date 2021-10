Naiste jalgpallikoondis sõidab Prantsusmaale mitme põhimängijata

Mängudele maailma viienda koondise Prantsusmaa ja edetabeli neljandas kümnes oleva Walesiga sõidab 23 mängijat, nende seas ka kaks potentsiaalset debütanti. Koondisest jäävad eri põhjustel aga kõrvale kaheksa pallurit, nende seas ka ründaja Lisette Tammik ja kaptenid Kethy Õunpuu ja Kairi Himanen. See on murekoht ning annab peatreenerile mõttetööd, millise taktikaga mängudele minna.

"Meil on jälle nii paljud uued mängijad, kahjuks seitse mängijat Sloveenia põhikoosseisu mängust on väljas. Meie olukord on see, et mängijad tulevad koolist, töölt, kõigil on pere," rääkis ERR-ile koondise peatreener Jarmo Matikainen. "Viimased mängijad tulevad õhtul, meil on üks või kaks trenni aega neid integreerida."

Igapäevaselt Itaalias mängiv ründaja Vlada Kubassova siiski liigseks pessimismiks põhjust ei näe. Oluline on tugev kaitsetöö, nagu näitas ka septembrikuine kohtumine Walesiga kodus.

"Ma ei ütleks, et kaks eelmist mängu läksid halvasti, sest me mängisime maailma parimate võistkondade vastu, me tegime kindlasti suure sammu. Minu arust me kaitsesime hästi, see on peamine asi meie mängus. Kindlasti me peaks olema rohkem füüsiliselt valmis ja muidugi on vaja igas aspektis juurde panna," tõdes Kubassova.

Iga tugev mäng pakub palluritele arenguvõimalust. Nõustub ka peatreener, kes kiidab naiskonna vaimu. "Teine asi, millega ma olin väga rahul, on mentaliteet, mida mängijad näitasid. Nad tegid kaitsetööd suure südamega ja see on suur asi. Ja jällegi: me kaitseme, et me saaksime ka rünnata," sõnas Matikainen.

Eesti kohtub Prantsusmaaga reedel ja Walesiga järgmisel teisipäeval, mõlemad mängud peetakse võõrsil.