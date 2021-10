Kristin Tattarist saab üks enimteenivaid kettagolfareid maailmas

"Latitude 64 ja Kristin Tattar on sõlminud uue nelja-aastase lepingu. Tehing on väärt pool miljonit dollarit, mis teeb Tattarist ühe enimteeniva kettagolfari maailmas," kirjutas tiim Facebookis.

"Ta on maailmatasemel sportlane, kirglik ja pühendunud ning ka maailmatasemel isiksusega. Kristin on Latitude 64-ga olnud alates 2017. aastast ja me oleme väga rõõmsad, et saame teekonda ühiselt jätkata," sõnas firma tegevjuht David Berglund.

Rootsi tiimi sõnul hakkab Latitude 64-ga juba varasemalt 2022. aastani seotud Tattari uus leping kehtima koheselt, mis tähendab, et järgmisel aastal näeb eestlannat veelgi enamatel suurturniiridel.

"Olen valmis varasemast rohkem USA-s mängima, kõik suured turniirid toimuvad seal. Kui Latitude 64 andis mulle võimaluse kettagolfile senisest veelgi enam pühenduda, ei olnud mul kõhklusi. Olen õnnelik ja tänulik, et saan kettagolfiga endale elatist teenida," kommenteeris Tattar.