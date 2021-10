Sappinen kandideerib Konverentsiliiga vooru parimaks mängijaks

0:2 taha jäänud Flora viigistas Sappineni väravatest 2:2 Küprose klubi Famagusta Anorthosisega. Sappinen on sel hooajal kümne euromänguga löönud kümme väravat.

Koos Sappineniga kandideerivad vooru parima tiitlile Erik Botheim (Bodö/Glimt), Gabriel Kanichowsky (Tel Avivi Maccabi) ja Bryan Linssen (Feyenoord).

