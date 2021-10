Sappinen: usun, et olen järgmises mängus tagasi platsil

Õlavigastuse tõttu ühe Premium liiga kohtumise ja kaks Eesti koondise MM-valikmängu vahele jätnud Tallinna Flora ründaja Rauno Sappinen avaldas lootust, et on järgmises matšis valmis koduklubi aitama.

"Kaks nädalat tagasi sain õnnetu vigastuse - mängus [Viljandi Tulevikuga] kukuti mulle peale ja õlalihases oli väike rebend. Aga nüüd on meil kuue päeva pärast mäng ja ma usun, et olen juba siis palliplatsil tagasi," vahendab Soccernet.ee Sappineni LHV taskuhäälingus öeldud sõnu.

Ründaja tunnistas, et koondisekohtumisi kõrvalt vaadata oli raske: "esimene mäng Valgevene vastu oli väga hea mäng, mida telekast vaadata, mehed olid väga tublid. Mis seal salata, kiskus ka ennast väga platsi peale, aga seekord nii. Ma arvan, et [Walesi vastu] oli eriti teisel poolajal ka mäng väga hea, kahju, et ei õnnestunud võita."

Flora kohtub sel pühapäeval Premium liigas võõrsil Paide Linnameeskonnaga ja järgmisel neljapäeval Euroopa Konverentsiliigas Küprosel Famagusta Anorthosisega.