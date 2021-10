Kuressaare võitles üleminutitel Flora vastu viigi välja

Tallinna FC Flora kaotas jalgpalli Premium liigas taas punkte, leppides koduväljakul FC Kuressaarega 2:2 viiki. See oli Florale kolmas järjestikune viik.

Flora asus kohtumist juba viiendal minutil Henrik Ojamaa väravast juhtima ning 70. minutil viis võõrustajad 2:0 ette Ken Kallaste. Kuressaare kangelaseks tõusis aga Otto-Robert Lipp, kes esmalt skooris 77. minutil ning seejärel lõi esimesel üleminutil viigivärava. Lipp vahetati platsile 59. minutil.

Flora on liidrist FCI Levadiast pidanud ühe mängu vähem, aga kaotab neile juba üheksa punktiga. Kuressaare on 27 punktiga üheksas, mis tähendab, et hooaega jätkatakse tabeli alumise nelikuga mängides.

Enne mängu:

Tallinna FC Flora on sel hooajal saanud Premium liigas kõigest ühe kaotuse, kui augustis jäädi 0:1 alla FC Kuressaarele. Tookord oli Kuressaare kangelaseks Märten Pajunurm, kelle penalti abil Kuressaare Flora vastu kolm punkti teenis.

Flora on sel hooajal 24-st kohtumisest võitnud 17, viigistanud kuus ja kaotanud ühe kohtumise. Flora hoiab liigatabelis teist kohta, vahe esimesel kohal oleva Tallinna Levadiaga on 10 punkti, ent Floral on Levadiast kaks mängu vähem mängitud.

Neljapäeval teenis Flora esimese punkti UEFA Konverentsi liigas, kui võõrsil mängiti 2:2 viiki Küprose klubi Famagusta Anorthosisega.

FC Kuressaarel on 26-st kohtumisest kirjas kaheksa võitu, kolm viiki ja 15 kaotust. Liigatabelis on Kuressaare seitsmendal korral, ent võidu korral mööduks Saaremaa klubi Narva Transist ja tõuseks tabelis kuuendale kohale.

Viimases liigakohtumises Tallinna Legioni vastu pidi Kuressaare tunnistama Legioni 2:0 paremust.

Premium liiga kohtumine FC Kuressaare ja Tallinna FC Flora vahel on jälgitav ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel. Ülekanne algab kell 14.50, kohtumine algab kell 15.00 ning kohtumist kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Joel-Rasmus Remmel.