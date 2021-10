Sappinen: üksi ei saa midagi korda saata, ründajana vormistan meeskonnatöö ära

"See ongi Rauno Sappineni kvaliteedi peamine tunnus, et ta suudab endast maksimumi välja võtta ja kõik oma võimed korraga letti lüüa," kiitis Soccernet.ee ajakirjanik Ott Järvela. "Sageli jääb jalgpalluritel midagi reservi. Mul on tunne, et Sappinen on just seeläbi tõusnud sedavõrd ohtlikuks ründajaks, et tal ei jää midagi reservi, vaid ta suudab kõik välja käia."

Sappineni kirjeldamiseks jagub ka tema meeskonnakaaslastel vaid kiidusõnu. "Näeme kõik, et igapäevaselt ta trennis töötab väga kõvasti ja ka trenniväline elustiil toetab seda, et tal läheb väga hästi. Kindlasti on meie meeskonnale vajalik mängija," ütles Henrik Ojamaa. "Ja mis on imetlusväärne, et peale kahte välismaa-perioodi ta on tagasi, ta on end uuesti üles ehitanud ja oma profiili veel tõstnud võrreldes varasemaga. Imetlusväärne järjekindlus temalt."

Sappinen oli ka ERR-i stuudios, kus Anu Säärits uuris temalt, mida erilist on ta teinud, et on Eesti meistriliigas tänavu löönud 18 väravat ning lisaks kümne euromänguga kümme väravat. "Üksi ei saa midagi korda saata. Et lüüa väravaid, on sul vaja väga head meeskonda. Meil on väga hea meeskond. Me võidame koos, ründame koos, kaitseme koos," vastas Sappinen. "Samamoodi treenerid, kes on andnud väga häid näpunäiteid. Kuna mina olen ründaja, siis mina olen see, kes vormistab selle meeskonnatöö ära, aga see on kogu meeskonna saavutus."

Mis on siiski arenguhüppe taga? "Dieet ja uni ja sellised asjad on elementaarne, see peab olema alati paigas. Aga nagu igal alal, ei ole suurt saladust, et kui teed palju tööd, ei jäta midagi juhuse hooleks, annad endast maksimumi, siis üks hetk see saab tasutud," lausus Sappinen. "Barcelona ja Reali rongid on ilmselt juba läinud. Aga silma paneb särama armastus jalgpalli vastu. Mul on hea meel, et see pole kuhugi kadunud – see armastus kestab ja läheb järjest suuremaks."

"Meil on vaja Konverentsiliigas saavutada võite ja Eesti liigas kaitsta tiitlit, olen keskendunud ainult sellele hetkel," lisas Sappinen, et ei mõtle praegu sellele, kas head esitused euromängudes on ka välisklubides huvi tekitanud.