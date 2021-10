Henn Sappinenist: see on seletamatu väravavaist

Võõrustajad lõid avapoolajal kolme minutiga kaks väravat – 25. minutil mindi Milos Deletici tabamusest juhtima ja 28. minutil skooris Denis Popovic. Sappinen lõi ühe tagasi 38. minutil, viigivärava lõi ta 80. minutil.

"Need kaks kiiret väravat võib-olla ei vastanud päris mängu käigule – need tulid selles mõttes lihtsalt, et selle hetkeni kontrollisime päris hästi vastase tegutsemist, neil väga palju momente ei olnud. Selles mõttes oli võib-olla meeskonna jaoks kerge šokk, aga õnneks taastusime kiiresti," rääkis Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile. "Ja väga tähtis, et esimesel poolajal selle värava tagasi lõime, see andis meile teiseks poolajaks päris hea platvormi, kust edasi minna."

"Sõnum oli see, et meil on võimalik siit kindlasti välja tulla," ütles Henn poolajavestluste kohta. "Natuke parandasime oma rünnakujoonist, muutsime natuke konkreetsemaks ja leidsime teisel poolajal päris head käigud, kust vastase väravale ohtu kujutada. Oleks võinud mõlemat pidi see 3:2 minna, nii neil kui meil olid lõpus mõned head momendid. Aga kokkuvõttes see 2:2 oli aus."

Vahepeal vigastusega väljas olnud Sappinen on tänavu euromängudes löönud juba kümme väravat. "See on seletamatu väravavaist, mis teatud mängijatel on olemas. Selline tahe väravat lüüa, mida ei ole võimalik õpetada. Väga rasketest kohtadest ikkagi pea eksimatult ta suudab neid realiseerida," kiitis Henn Sappineni. "See on midagi seletamatut, mis mõnel mängijal on ja mul on väga hea meel, et selline mängija on just meie meeskonnas."

Floral on kolmest mängust kirjas viik ja kaks kaotust, millega ollakse B-alagrupis kolmandal kohal. Millised on senised muljed eurosarjast? "Arvan, et see on kindlasti jõukohane. Loomulikult tulemuse tegemine eeldab meie jaoks väga-väga suurt pingutust ja mingis mõttes õnnestumist, siin ei ole mänge, kus antakse eksimusi väga lihtsalt andeks või kus on võimalik ilma 110 protsenti andmata midagi kätte saada," arutles Henn. "Selles mõttes see nõuab meilt ikkagi tohutut pingutust, aga kui suudame seda teha, siis ma arvan, et mängud on näidanud, et oleme võimelised siin mängima küll. Pigem on julgustav see Eesti klubide jaoks."

Järgmises mänguvoorus võõrustab Flora 4. novembril Küprose klubi Tallinnas.