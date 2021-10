Wolff: võimalik, et peame veel kord Hamiltoni vormeli mootorit vahetama

Türgi GP eel vahetas Mercedese meeskond Lewis Hamiltoni vormeli mootoris ühe detaili, mistõttu pidi kvalifikatsiooni võitnud Hamilton alustama võidusõitu 11. kohalt. Vaatamata detaili vahetamise tõttu saadud karistusele suutis Hamilton lõpetada võistluse viiendal kohal.

Sel nädalal tunnistas Mercedese tiimipealik Toto Wolff, et meeskond kaalub taaskord Hamiltoni vormeli mootoril ühe detaili vahetamist, vahendab Sky Sports.

"Me pidime Hamiltoni vormeli mootoril ühe detaili ära vahetama. Mootorit analüüsides leidsime, et vahetus ja sellega kaasnev karistus on väiksem probleem kui võidusõidu katkestamine. Neljas mootor peaks kuni aasta lõpuni vastu pidama. Samas on väga võimalik, et peame veel kord Hamiltoni vormeli mootorit vahetama," rääkis Wolff.

Wolffi sõnul tegi Hamilton vormeli eelmine mootor ebatavalisi hääli, mistõttu otsustas Mercedese meeskond mootorit ka vahetada. "Ma arvan, et nüüd omame palju paremat ülevaadet selle osas, mis neid ebatavalisi hääli põhjustas," lisas Wolff.

MM-sarja kokkuvõttes tõusis pärast Türgi GP-d vormel 1 sarja liidriks Max Verstappen (Red Bull Racing), kes lõpetas Türgis teisel kohal. Verstappenil on 262,5 punkti ja Hamiltonil 256,5 punkti. Kolmandal kohal on Valtteri Bottas (Mercedes) 177 punktiga.