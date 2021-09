UFC täht võeti koduvägivalla süüdistustega vahi alla

Kohati läbi aegade parimaks vabavõitlejaks peetud Jones viibis reedel UFC Kuulsuste halli tseremoonial, kus tema ja rootslase Alexander Gustafssoni 2013. aasta kohtumist ühe ajaloo parema matšina tunnustati.

Vahistamine ei ole kaugeltki Jonesi esimene sekeldus seadusega, samuti on võitleja jäänud vahele ka dopingu kasutamisega.

UFC president Dana White tunnistas, et Jonesil on deemoneid. "Seda meest on raske Las Vegasesse tuua, see linn ei ole Jon Jonesi jaoks hea ja siin me jälle oleme," ütles White.

"See ei ole enam isegi šokeeriv. Kui me ta siia toome, siis seda võib isegi oodata. Me ei saa teda Las Vegasesse isegi 12 tunniks lasta ja teda Kuulsuste halli lasta. See on probleem," lisas organisatsiooni pealik.

Jones ei ole puurivõitluses osalenud alates eelmise aasta veebruarist, kui alistas Dominick Reyese väga tasavägises kohtumises. Jones on karjääris kaotanud vaid ühe kohtumise ning võitnud 27, millest üks aga tühistati, kui võitleja andis pärast kohtumist positiivse dopinguproovi.

Võitleja oli kõigest 23-aastane, kui alistas 2011. aastal Shogun Rua, et haarata UFC kergraskekaalu tiitlivöö. Ta kaitses tiitlit tugevate vastaste vastu kaheksal korral, aga 2015. aastal määrati Jonesile autoõnnetuse tekitamise ning sündmuskohalt põgenemise tõttu pooleteiseaastane võistluskeeld. Ta naases UFC-sse ning võitis taas tiitlivöö, mis võeti siis uue positiivse dopinguproovi tõttu ära. 2018. aasta lõpus sai ta uuesti raskusklassis tšempioniks ning kaitses tiitlit neljal korral.