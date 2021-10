Alar Rikberg: täna oli justkui kaks mängu

"Täna oli justkui kaks mängu. Kõigepealt esimene ja teine geim, tulemusest sõltumata need olid meie geimid. Esimese geimi soperdasime ära, aga pärast teist geimi toimus mängus selge muudatus," rääkis Rikberg.

"Juhtus täpselt see, mida kartsin. Rünnakul me ei saanud palli maha ja serviga ei saanud me survet peale," lisas Rikberg.

Vaata videost täispikka intervjuud Tartu Bigbanki peatreeneri Alar Rikbergiga.