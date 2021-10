Lissaboni Benfica peatreener: eesmärk on pääseda põhiturniirile

Teel Tartusse pika reisi selja taha jätnud Lissaboni Benfica näol on tegemist valitseva Portugali meistri ja äsjase superkarikavõitjaga. Täna õhtul tehti ülikooli spordihoones kerge trenn, homme oodatakse rasket mängu.

Benfica koosseisu iseloomustab ka kogemus. Põhikoosseisus figureerivad valdavalt rohkem kui 30-aastased mängijad, mitu meest läheneb juba 40. eluaastale.

"Meie meeskonda kuuluvad mõned brasiillased ja portugallased. Üks Trinidadi ja Tobago võrkpallur. Peter Wohlfarhtstätter Austriast ja (Aaro) Nikula Soomest. Mängijatel on selja taga palju aastaid kõrgetasemelist võrkpalli ja mõned mängijad osalesid eelmisel kuul Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril," ütles Lissaboni Benfica peatreener Marcel Matz.

Matzi ja klubi ambitsioonid on suured. Üheksakordne Portugali meister ei soovi Meistrite liigas eelringidega piirduda.

"Ambitsioon on kvalifikatsiooniringides võidukas olla ja pääseda põhiturniirile. Arvan, et Tartu meeskonnal on samasugused eesmärgid," lisas peatreener.

Peatreeneri sõnul iseloomustab Benficat tehniline võrkpall, mis Portugali ja Brasiilia mängustiilile üldisemalt iseloomulik. Tartlaste peatreener Alar Rikberg ütles, et Eesti publikul polegi varasemalt olnud võimalust sellist laadi võrkpalli ja meeskonda oma silmaga näha.

Kolmapäevase kohtumise otseülekanne algab ETV2-s kell 18.50.