Sappineni puudumine jätab Häberli jaoks õhku suure küsimuse

Keskkaitsja Ragnar Klavan jääb koondisest kõrvale, kuna pole veel hiljutisest viirushaigusest taastunud.

"Ta ei tunne end veel praegu pärast koroonaviiruse põdemist sada protsenti mänguvalmina. Ta mängib küll Paide eest, aga on pärast iga mängu väga väsinud, seega otsustasime teda mitte kõrgetasemelistes mängudes praegu kasutada," rääkis Häberli pressikonverentsil.

Põhiründaja Rauno Sappinen vigastas viimases liigamängus õlga ning temaga ei saa samuti arvestada.

"Meil on eri mängijaid eri oskustega, eks peame siis neid kasutama. Lõppude lõpuks nii see ju jalgpallis käibki, tõdes peatreener. Mõnikord peame oma mängu vastavalt kohandama, aga suuri muutusi ma ei plaani, sest meie mängus

on välja kujunenud teatav automaatsus. Nüüd on [Sappineni] koht vaba mõnele teisele ründajale. Eks näe, kuidas see toimima hakkab."

Üks ründajaid, kelle poole vaadatakse, on kindlasti Erik Sorga, samuti teenis Sappineni puudumise tõttu koondisekutse Robert Kirss Levadiast.

"Esmaspäeval helistasin talle ja ka tema liitub nüüd koondisega. Ta lõi [viimases Premium liiga voorus] kaks väravat, ka see on meie jaoks positiivne. Lisaks on teisigi valikuid, Ojamaa võib mängida, samuti Zenjov teise ründajana. Eks me näe," sõnas Häberli.

Valgevenega kohtub Eesti kodus 8., Walesiga 11. oktoobril. Mõlemat kohtumist näeb otseülekandes ka ETV2-st.